Аеропорт "Бориспіль" закрив основний термінал і переходить на роботу з мінімальною кількістю співробітників

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З метою оптимізації господарської діяльності та зменшення витрат на обслуговування інфраструктури чартерні, санітарні, евакуаційні та інші технічні рейси міжнародного сполучення будуть переведені з терміналу D до терміналу F о 00:01 за київським часом 18 березня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідні повідомлення направлені також усім контрагентам та орендарям, які розташовані на території терміналу D Міжнародного аеропорту "Бориспіль", для ухвалення рішення щодо обмеження їхньої функціональної або господарської діяльності.

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Адміністрацією ДП МА "Бориспіль" також прийнято рішення про забезпечення життєдіяльності аеропорту мінімально необхідною кількістю працівників: "Чергові та аварійні структурні підрозділи аеропорту будуть задіяні у кількості, необхідній для підтримання належного рівня безпеки міжнародного аеропорту у випадку надзвичайних ситуацій".

Також повідомляється, що задля зменшення витрат аеропорту проводяться заходи щодо безаварійної зупинки об’єктів та окремих систем підприємства із одночасним підвищенням пожежної та техногенної безпеки на об’єктах Міжнародного аеропорту "Бориспіль", що тимчасово призупиняють свою роботу.