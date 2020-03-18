"Білий" бізнес потребує кредитування фонду зарплати на період карантину, - гендиректор "Мультиплекс-Холдинг" Романчук

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив СЕО компанії "Мультиплекс-Холдинг" Роман Романчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я звертаюся до влади, до Володимира Зеленського, в першу чергу надати підтримку фонду заробітної плати для бізнесу. Ми чітко розуміємо, що підтримка всіх програм, які зараз екстрено запускає держава, вимагає ресурсів. Тому моє бачення - запустити від держави безвідсоткові цільові кредити на фінансування фонду заробітної плати. Йдеться про компанії, які платять білу зарплату і платили всі податки, а це на 100% про нас, - фіскальні органи можуть швидко і достовірно розрахувати фонд зарплати їхніх працівників, скажімо, за шість останніх місяців. Це, власне кажучи, та сума, яка необхідна бізнесу для кредитування", - зазначив Романчук.

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При цьому він підкреслив, що це кредит, а не безповоротна допомога.

"Ми готові брати на себе зобов'язання з його повернення, як тільки ситуація завершиться. Термін кредиту - на пів року. Це дуже умовно прогнозований термін з нашого боку. Ми сподіваємося, що карантинні заходи закінчаться протягом декількох місяців, плюс ще 3-4 місяці в середньому на "розморожування" (діяльності. - Ред.) - і ми зможемо почати повертати кредити.

При цьому може бути умова, що якщо бізнес не зможе повернути його протягом шести місяців, в наступний період вже включається якась відсоткова ставка. Припустімо, облікова ставка НБУ або подвійна облікова ставка НБУ. Щоб відносини між державою і бізнесом були партнерськими", - пояснює гендиректор "Мультиплекс-Холдинг".

Романчук додав, що в умовах карантину умовна цифра збитків компанії в день - близько 1 млн грн.

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"Мультиплекс Холдинг" - компанія, яка займається кінопрокатом. Була заснована в 2003 році. Сьогодні це найбільша кіномережа країни, яка об'єднує 24 сучасні кінотеатри, розташовані у великих містах України.