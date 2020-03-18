Ризику поширення вірусу через поштові відправлення немає, - Нефьодов

"Всесвітня організація здоров'я не підтверджує перенесення вірусу на фізичних предметах довше кількох годин, тому ризику в пошті ми не бачимо зараз. Якщо рекомендації зміняться, будемо думати", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Водночас, за словами Нефьодова, деякі затримки в поштових відправленнях можливі через скорочення кількості рейсів і збільшення часу на проходження кордонів вантажним транспортом.
"Але сподіваємося, що зупинки торгівлі через інтернет або доставки товарів поки не буде", - додав глава Держмитниці.