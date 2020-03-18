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18.03.20 10:53

Ризику поширення вірусу через поштові відправлення немає, - Нефьодов

Державна митна служба не планує вводити додаткові заходи контролю за поштовими відправленнями, оскільки ризику поширення вірусу таким чином немає, повідомив глава відомства Максим Нефьодов.

Ризику поширення вірусу через поштові відправлення немає, - Нефьодов

"Всесвітня організація здоров'я не підтверджує перенесення вірусу на фізичних предметах довше кількох годин, тому ризику в пошті ми не бачимо зараз. Якщо рекомендації зміняться, будемо думати", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас, за словами Нефьодова, деякі затримки в поштових відправленнях можливі через скорочення кількості рейсів і збільшення часу на проходження кордонів вантажним транспортом.

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"Але сподіваємося, що зупинки торгівлі через інтернет або доставки товарів поки не буде", - додав глава Держмитниці.

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