Набув чинності закон про підтримку платників податків у період боротьби з коронавірусом

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний закон опубліковано в парламентській газеті "Голос України" 17 березня, що означає, що він набуває чинності від сьогодні.

Закон розроблено з метою запровадження податкових та неподаткових пільг, пов'язаних з терміном сплати податків, нарахуванням заробітної плати за дні вимушеного простою, термінами подачі податкових декларацій, термінами проведення перевірок, нарахуваннями штрафних санкцій та пені тощо.

Закон забороняє застосовувати штрафи за порушення податкового законодавства з 1 березня по 30 квітня 2020 року, встановлює мораторій на документальні та фактичні перевірки з 18 березня по 18 травня 2020 року, а також подовжує до 1 липня цього року термін подачі річної декларації про майновий стан і доходи.

Документ також дозволяє не нараховувати і не сплачувати з 1 березня по 30 квітня 2020 року плату за землю, а також не сплачувати податок на нерухомість.