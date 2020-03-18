Кабмін планує виділити МВС 70 млн грн з резервного фонду на закупівлю засобів індивідуального захисту

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчить проєкт відповідного розпорядження в порядку денному уряду.

"Виділити Міністерству внутрішніх справ 70 млн грн, зокрема - Державній службі надзвичайних сіутацій - 33,2 млн грн, адміністрації Державної прикордонної служби - 9 млн грн, Нацполіції - 16 млн грн, Нацгвардії - 11 млн грн, апарату МВС - 0,8 млн грн для забезпечення їх засобами індивідуального захисту під час протиепідемічних заходів з протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19", - зазначено в документі.

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Як повідомлялося, станом на ранок 18 березня у світі зафіксовано 198 155 лабораторно підтверджених випадків захворювання корона вірусом COVID-19.