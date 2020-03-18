Поліція розслідує загибель 33-річної жінки, яка померла в Чернівцях в очікуванні підтвердження коронавірусу

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів заступник голови Національної поліції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе. Відповідаючи на запитання журналіста про те, як поліція реагуватиме на випадки смерті людей поза лікарнями, де є підозри на коронавірус, він зазначив, що будуть відкриватися кримінальні провадження.

"Щодо всіх природних смертей відкриваємо кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) для того, щоб досліджувати всі обставини події і мати можливість провести найширший комплекс слідчих дій. Але в Єдиному судовому реєстрі є спеціальна позначка - природна смерть. Відповідно після проведення судово-медичної експертизи, коли експерт нам назве причини смерті, буде ухвалюватися рішення про подальше проведення розслідування або закриття кримінального провадження", - пояснив заступник голови Нацполіції.

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Він уточнив, що в регіони вже направлено рекомендації про дії співробітників Нацполіції у разі надходження повідомлень про виявлення трупів громадян, які можуть бути пов'язані із захворюванням на коронавірус.

"Ми розробили алгоритм щодо місця огляду трупа, виїзду на місце події: яким чином оглядається, як передається труп і проводиться розтин, - каже Максим Цуцкірідзе. - На жаль, у моргах не обладнані каналізаційні відводи належним чином, а важливо не допустити поширення вірусу. Тому ми всі ці проблемні питання відпрацювали з Міністерством охорони здоров'я та Офісом Генерального прокурора.

Якщо була природна або раптова смерть людини, але є підозра на коронавірус, співробітники Нацполіції виїжджають на місце разом з медиками. Лікар складає свідоцтво про смерть, далі все відповідно оглядається слідчим і направляємо тіло на розтин. Щоб убезпечити співробітників, які виїжджають на місце події, ми закупили засоби індивідуального захисту (маски, рукавички, респіратори, бахіли, халати тощо), все одноразове. Людям, які контактували або жили в одній квартирі з померлим, будемо рекомендувати провести дезінфікуючі заходи. Речі, якими користувалася загибла людина, підлягають утилізації, як і ті засоби захисту, які використовували поліцейські та експерти, що виїхали на місце події. Такі заходи будуть проводитися спільно з працівниками Міністерства охорони здоров'я і ДСНС".

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Він також уточнив, що згідно зі спільним наказом МВС, Міністерства охорони здоров'я та Офісу Генерального прокурора, якщо захворіла і померла літня людина, в якої були хронічні хвороби раніше, її родичі мають право відмовитися від проведення розтину.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано другий випадок смерті пацієнтки з коронавірусом COVID-19 - 33-річної жінки з Чернівецької області. Увечері 13 березня госпіталізували її і двох дітей з підвищеною температурою. Усі вони не були за кордоном останнім часом, однак мали контакт з людиною, яка повернулася з Італії. 16 березня жінка померла. В облдержадміністрації повідомляли, що причиною її смерті стала хронічна патологія, не пов'язана з можливим діагнозом. Однак результат аналізу жінки на COVID-19 також виявився позитивним. Рідні жінки звинувачують в її смерті медиків, що не госпіталізували її після першого звернення.Зі свого боку глава ОДА Осачук заяви: "Чернівецькі лікарі впевнені, що 33-річна пацієнтка померла не через коронавірус"