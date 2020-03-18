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18.03.20 11:24

Степанов закупив для Одеської інфекційної лікарні апарат ШВЛ

Ексгубернатор Одеської області Максим Степанов передав апарат штучної вентиляції легенів SV Aura Profi інфекційній лікарні.

Степанов закупив для Одеської інфекційної лікарні апарат ШВЛ

Як передає Цензор.НЕТ, про це Максим Степанов написав у себе на сторінці в фейсбук.

"Апарат вже доправлено в Одеську інфекційну лікарню...Це були найскладніші пошуки в моєму житті", - зазначив Максим Степанов.

Зазначимо, знайти це обладнання вийшло поки тільки у нього. Зараз у всьому світі це є першою необхідністю для важких пацієнтів з COVID-19. Лікарні шикуються в чергу за ШВЛ, а виробники не встигають задовольняти замовлення. При цьому, без ШВЛ врятувати людину з ускладненням від коронавірусу просто неможливо.

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Максим Степанов додав, що "із засобами індивідуального захисту ситуація ще складніша". І звернувся до друзів і фоловерів по допомогу.

"Друзі, не проходьте повз. Прохання до всіх, у кого є фінансова можливість або вихід на виробників або постачальників, приєднуйтесь", - написав колишній голова Одеської ОДА Степанов.

Зазначимо, що на весь регіон, в наявності є зараз лише 136 апаратів ШВЛ. Волонтери б'ють на сполох і називають це катастрофою. Така ж ситуація і з одноразовими костюмами біозахисту - на цей момент їх 150 - за добової потреби в 7600 штук.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов заявив, що Кабмін повинен вжити термінових заходів для порятунку економіки.

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