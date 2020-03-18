Понад 3 тис. українців у Чехії зареєструвалися для евакуації на батьківщину, - посол Перебийніс

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив посол Євген Перебийніс.

"Понад 3000 громадян України зареєструвалися в Посольстві у Чехії для евакуації. Працюємо 24/7 з метою повернення наших громадян на Батьківщину. Частина з них повернеться ближчими днями спецрейсами SkyUp. Готуємо також з колегами з Варшави відправку громадян в Україну спецпотягами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у зв'язку з поширенням нового типу коронавірусу чеський уряд ухвалив рішення про встановлення карантину на всій території республіки з 16 до 24 березня.

Також читайте: Закрито кордони і зникли туристи. Уряд гарантує податкові пільги для малого бізнесу - карантин у Чехії