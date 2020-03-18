Філатов заявив про створення онлайн-платформи для доставки продуктів літнім людям у Дніпрі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міський голова Борис Філатов написав на своїй сторінці в Facebook.

"Незалежно від партійних і політичних уподобань, я обіцяю кожному, що готовий включати всіх в цю боротьбу. В умовах розвалу центральної влади, яка не дала місцевим громадам на боротьбу з епідемією ні копійки, а, навпаки, нас пограбувала - ми приймаємо будь-яку допомогу", - написав мер Дніпра.

Борис Філатов також додав, що відкритий до співпраці з усіма, хто готовий допомогти у протидії епідемії коронавірусу.

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Нагадаємо, раніше Філатов повідомив, що в Дніпрі виділено 98 млн грн на заходи щодо запобігання епідемії коронавірусу.