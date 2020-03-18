У Донецькій області 9 підозр на коронавірус, - ОДА

Як повідомив заступник начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА, в області на сьогодні 9 підозр на коронавірусну інфекцію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"5 підозр у Маріуполі, 2 підозри в Краматорську, 2 підозри в Слов'янську. Нині 7 біологічних матеріалів перебувають у лабораторії Києва, ще від двох осіб доставлять найближчим часом. Лікарі готові і надаватимуть всіляку допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Зі свого боку представники Пенсійного фонду області зазначили, що установи працюють у звичайному режимі, в приміщеннях проводиться санітарна обробка, подавати заяви і документи до Пенсійного фонду тепер можна в електронному варіанті не виходячи з дому, а виплати пенсій здійснюються своєчасно.

За словами директора Департаменту розвитку базових галузей промисловості Артема Литвинова, у Донецькій області перевезення понад 10 пасажирів в одному транспортному засобі заборонене.

Також в ОДА запевнили, що всі продовольчі магазини мають достатні запаси продуктів і поповнюються в повному обсязі.