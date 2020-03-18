Ознаки COVID-19 у Білорусі мають 9 осіб, у 37 - немає проявів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Сьогодні в Білорусі клінічні ознаки коронавірусної інфекції COVID-19 мають дев'ять пацієнтів, тобто, по суті, зараз хворіють дев'ять осіб", - зазначили в МОЗ.

Також на контролі зараз 37 осіб з позитивними лабораторними тестами, але без клінічних проявів хвороби. До того ж чотири останні випадки - привізні: з Іспанії, Франції, Німеччини та Санкт-Петербурга (виявлені на санітарно-карантинних пунктах). Контрольні заходи на кордоні і в місцях проживання громадян Білорусі, які повернулися з-за кордону, дозволили їх своєчасно виявити та ізолювати.

У МОЗ Білорусі додали, що з усіх випадків, коли було виявлено РНК коронавірусу, 17 - завезені, решта - пацієнти першого рівня передачі вірусу.

На сьогодні вилікувані і виписані п'ять пацієнтів. Ще трьом проводиться повторне лабораторне обстеження, вони готуються до виписки найближчим часом.

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