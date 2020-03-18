На 18 березня в Україні підтверджено 14 випадків COVID-19, два з них - летальні, за добу надійшла 41 підозра, - МОЗ

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Дослідження проводилися у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я.

Упродовж 17 березня до Центру надійшла 41 підозра на COVID-19 (Вінницька 3, Дніпропетровська 5, Донецька 3, Закарпатська 3, Івано-Франківська 3, Київ 14, Миколаївська 1, Рівненська 2, Сумська 2, Тернопільська 2, Херсонська 1, Черкаська 1, Чернівецька 1).

Загалом від початку 2020 року надійшло 181 повідомлення про підозру на COVID-19.

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