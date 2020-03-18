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18.03.20 11:53

Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок. ФОТОрепортаж

У перший день припинення роботи столичного метро на зупинках громадського транспорту утворилися черги людей, які не поміщаються в переповнені автобуси і маршрутки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На жаль, реалії серйозно відрізняються від кабінетних розмов чиновників про різні заборони. Наприклад, так відбувається проїзд в громадському транспорті - без масок і обмежень у кількості пасажирів", - йдеться в коментарі "Києва Оперативного" до опублікованих фото.

При цьому, як наголошується, в більшості випадків люди кажуть, що готові не порушувати правил, тільки якщо б створили такі умови (видав маски, збільшив кількість наземного транспорту тощо), а не просто почали забороняти.

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Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок 01
Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок 02
Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок 03
Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок 04
Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок 05

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Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок 06
Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок 07
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Фото - Транспорт Києва/FB 

Нагадаємо, з учорашнього дня в зв'язку з загальнонаціональним карантином зупинили роботу Київський і Харківський метропролітен.

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