Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"На жаль, реалії серйозно відрізняються від кабінетних розмов чиновників про різні заборони. Наприклад, так відбувається проїзд в громадському транспорті - без масок і обмежень у кількості пасажирів", - йдеться в коментарі "Києва Оперативного" до опублікованих фото.
При цьому, як наголошується, в більшості випадків люди кажуть, що готові не порушувати правил, тільки якщо б створили такі умови (видав маски, збільшив кількість наземного транспорту тощо), а не просто почали забороняти.
Фото - Транспорт Києва/FB
Нагадаємо, з учорашнього дня в зв'язку з загальнонаціональним карантином зупинили роботу Київський і Харківський метропролітен.