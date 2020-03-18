Зеленський підписав Закон про протидію коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, документ було повернуто в Раду з підписом президента 18 березня.

Як повідомлялося, 17 березня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

За ухвалення законопроєкту №3219 в цілому проголосували 344 народні депутати.

Закон передбачає створення правої підстави для оперативного здійснення державою комплексу невідкладних заходів щодо запобігання та лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема:

- проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для цієї мети без застосування процедур, передбачених законом України "Про державні закупівлі", 100-відсоткову передоплату за такі товари, роботи і послуги, звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів і медичного обладнання, призначених для запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), контроль з боку Кабміну щодо цін на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значимі товари. Такі норми матимуть тимчасовий характер і діятимуть 3 місяці;

- комплекс правових норм, спрямованих на захист прав фізичних та юридичних осіб під час карантину і обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), а саме: можливість роботи вдома для працівників, державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування та надання за їхньою згодою відпустки; надання права власникам змінювати режими роботи органів, установ, підприємств, установ, організацій, зокрема, прийому і обслуговування фізичних та юридичних осіб з обов'язковим інформуванням населення про це через веб-сайти та інші комунікаційні засоби; заборона на скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (на період карантину та на 30 днів після його відміни); зарахування юридичного факту введення карантину до форс-мажорних обставин; продовження термінів отримання та надання адміністративних та інших послуг; заборона на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів зі здійснення державного нагляду у сфері господарської діяльності.

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Закон містить доручення уряду в тижневий термін встановити додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, безпосередньо зайнятим на роботах з ліквідації коронавірусної інфекції (COVID-19) в розмірі до 200% заробітної плати на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню хвороби, до завершення виконання цих заходів, а також доплат окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності.

Зміни також торкнуться Кримінального кодексу України. Передбачається введення адміністративної відповідальності за самовільне залишення місця обсервації або карантину людиною, яка може бути інфікована коронавірусом, а також підвищення кримінальної відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням. Встановлення адміністративної відповідальності за неоприлюднення інформації про проведені відповідно до цього закону публічні закупівлі.

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Так, у тексті документа зазначено, що ст.325 КК України трактується таким чином, що за порушення правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням буде встановлено покарання у вигляді штрафу від 1 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-54 тис. грн. - Ред.), арешту терміном на 6 місяців, обмеження або позбавлення волі на 3 роки, якщо такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби. До переліку таких захворювань додадуть і коронавірус COVID-19.

Якщо ж порушення правил обсервації спричинило смерть або інші серйозні наслідки для третіх осіб - порушник може отримати тюремний термін від 5 до 8 років.