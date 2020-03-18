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18.03.20 12:18

Зеленський підписав два закони про спрощення закупівель ліків

Президент Володимир Зеленський 18 березня підписав два закони про спрощення закупівель ліків.

Зеленський підписав два закони про спрощення закупівель ліків

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Президент підписав закон № 2539 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, і створення умов для закупівель в сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету". У графі про дату і стан проходження закону зазначено, що він повернутий з підписом Президента 18 березня 2020 року.

Серед іншого документ передбачає створення стратегічної закупівельної організації, яка повинна забезпечувати ефективні закупівлі медичних товарів за кошти держбюджету.

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Крім того, Президент підписав закон №2538 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель в сфері охорони здоров'я".

Закон створює основи залучення закупівельної організації до здійснення закупівель медичних товарів за кошти державного бюджету. Міністерство охорони здоров'я України залишається при цьому головним розпорядником бюджетних коштів.

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