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18.03.20 12:08

Робота громадського транспорту Луцька обмежується з 19 березня, - міськрада

З 19 березня 2020 року на Луцьку і населених пунктах Прилуцького старостинського округу обмежена робота громадського транспорту. Таке рішення ухвалив сьогодні виконавчий комітет міської ради. Заборона діятиме до завершення карантину.

Робота громадського транспорту Луцька обмежується з 19 березня, - міськрада

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Транспортний засіб — місце тісного контакту людей. Якщо в автобус чи тролейбус зайде хворий, то є велика загроза захворіти іншим пасажирам. Єдиний ефективний спосіб — залишатися вдома", - зазначили в міськраді.

Нині триває процес організації доїзду до робочих місць медичних працівників та критично важливих структур за кошти міського бюджету. Тим часом, підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форм власності, рекомендується забезпечити проїзд працівників транспортними засобами у режимі регулярних спеціальних перевезень.

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За словами першого заступника мера Григорія Недопада, він зустрічався з представниками профспілки таксистів міста, які запевнили, що не підніматимуть ціни на поїздки, машини дезинфікуватимуть, а водії працюватимуть в засобах захисту.

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