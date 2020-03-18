"Укроборонпром" відновлює виробництво апаратів ШВЛ на "Буревіснику" в Києві, - заступник гендиректора Бондар

"Намагаємося зробити свій внесок у боротьбу з пандемією. Мустафа Найєм (заступник гендиректора "Укроборонпрому". - Ред.) зараз займається відновленням на "Буревіснику", а ДП "Новатор" - зробити фокус на випуску масок", - повідомив Бондар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зі свого боку керівник одеського благодійного фонду "Корпорація Монстрів" Катерина Ножевнікова зазначила, що черга на передзамовлення ШВЛ на "Буревіснику" - три тижні.

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Як повідомив своєю чергою Найєм, "Новатор" (Хмельницький), який спеціалізується на випуску радіолокаційних комплексів, навігаційної апаратури і засобів зв'язку, недавно став сертифікованим виробником медичного обладнання, зокрема апаратів ультрафіолетового опромінення для безпечного знезараження великих приміщень і поверхонь.

За його словами, після оголошення карантину підприємство екстрено переорієнтувало виробництво і запустило пошиття медичних марлевих пов'язок для потреб самого підприємства та інших учасників "Укроборонпрому": вже виготовлено близько 20 тис., планується збільшити кількість масок до 100 тис.

"Паралельно на підприємстві готуються до запуску виробництва перших вітчизняних клапанних респіраторів FFP3. Зараз триває встановлення нової лінії продуктивністю до 3 млн спецзасобів щомісяця", - повідомив Найєм.

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КГЗ "Буревісник" створено в 1967 році як складову ВПК України для виробництва складних радіолокаційних систем для суднобудівної промисловості СРСР. Спеціалізується на виробництві високотехнологічної медичної апаратури, зокрема апаратів ШВЛ ("БРИЗ"), стерилізаторів, медичного обладнання та спеціальних медичних меблів. Виробництво медичної апаратури сертифіковане.

Завод увійшов до складу "Укроборонпрому" в 2010 році зі створенням держконцерну, а в листопаді 2011 року було порушено справу про його банкрутство за ініціативою підрозділу "Київенерго".