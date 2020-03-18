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18.03.20 12:13

Двох осіб перевіряють на коронавірус у Вінницькій області: одна з них контактувала з інфікованим, - ОДА

У Вінницькій області станом на сьогодні, 18 березня, знято 4 підозри на коронавірус, водночас на COVID-19 перевіряються дві людини, одна з яких раніше контактувала з інфікованим.

Двох осіб перевіряють на коронавірус у Вінницькій області: одна з них контактувала з інфікованим, - ОДА

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної державної адміністрації (ОДА), передає Цензор.НЕТ.

"У Вінницькій області знято 4 підозри на коронавірус, шляхом верифікації цього захворювання постановкою полімеразно ланцюгової реакції вірусологічною лабораторією лабораторного центру, де не підтверджено жодного випадку COVID-19. Однак є дві нові підозри на COVID-19, одна людина прибула з епідемічної території, друга контактувала з особою, у якої підтверджено лабораторно коронавірусну інфекцію", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що зараз пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах під постійним медичним наглядом, стан пацієнтів стабільний.

Крім того, визначено контактні особи, які самоізолювалися і перебувають під медико-санітарним наглядом.

Як повідомлялося, 17 березня Центр громадського здоров'я України (ЦГЗ) повідомив, що в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19 (10 у Чернівецькій області, по одному - в Житомирській і Київській областях і два - в Києві), з них два летальні (по одному в Чернівецький і Житомирській областях).

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