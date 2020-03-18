Ми маємо готуватися до можливої економічної кризи в Україні, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабміну.

"Уряд не буде і не має права обмежуватися лише боротьбою з коронавірусом. Ми маємо готувати країну до інших викликів – світова криза та можлива економічна криза в Україні, яка буде наслідком світової, і ми в цьому не сумніваємося, і це теж виклик для міністра економіки, для уряду, для всієї країни й бізнесу зокрема", - сказав він.

Також прем'єр дав доручення новопризначеному міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорю Петрашко розробити кілька сценаріїв розвитку ситуації, щоб бути готовим до них і оперативно вживати заходів протидії.



"Ми аналізуємо стан як української економіки, так і світової. Я вже давав розпорядження Міністерству розвитку економіки розробити кілька сценаріїв можливих економічних наслідків для України в нинішніх умовах, щоб ми могли оперативно реагувати, і зараз даю це доручення новопризначеному міністру", - сказав він.

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