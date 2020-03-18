"ЄС" запустила сайт для людей з "групи ризику": зможуть замовляти волонтерам необхідні ліки і продукти

Про це заявив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Пересування літніх людей має бути максимально обмежені. В той же час ці люди мають купувати собі їжу, ліки. І тут має бути взаємна допомога, солідарність з цими людьми. Давайте на коронавірус відповімо взаємодопомогою і добротою. Тому ми разом з активістом Петром Обуховим створили платформу і назвали її "Солідарність".

Це інтернет-сайт http://v2020.org.ua/ на якому кожна людина може зайти зареєструватися. Там дві групи: ті, хто потребує допомоги, аби хтось просто купив їм їжу і купив їм і приніс під двері чи передав на вулиці. І ті, хто можуть це зробити – волонтери, молоді люди, які мають вільний час і можливість допомогти", – сказав він.

Гончаренко також наголосив, що ця платформа буде використовуватися для допомоги без прямого контакту тим, хто вже захворів, тому що вони мають бути ізольовані вдома.

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"Ми хочемо, аби ця платформа використовувалася людьми для того, аби люди бачили, що поруч з ними хтось потребує допомоги. І це може бути не тільки літня людина, це може бути мама з дитиною. Коли мама захворіла, і щоб не розносити хворобу, сидить вдома, але потребує допомоги у придбанні харчів чи ліків. "Ми передбачаємо різні можливості для людей: можна перевести гроші на картку, якщо є така можливість, або люди можуть просто покласти їх в конверт, або покласти під двері. Є різні можливості, але саме головне, аби ми допомогли тим хто цього потребує", – додав політик.