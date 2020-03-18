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18.03.20 13:48

Держава має взяти на себе часткове відшкодування комуналки населенню, яка зросте у зв'язку з карантином, - Шмигаль

Кабінет міністрів планує компенсувати громадянам частину комунальних платежів, які зростуть через те, що люди будуть перебувати вдома на карантині.

Держава має взяти на себе часткове відшкодування комуналки населенню, яка зросте у зв'язку з карантином, - Шмигаль

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль дав доручення Мінекономрозвитку прорахувати суму коштів і категорії громадян, а також потреби бюджету на відшкодування частини комунальних платежів на час введеного карантину в Україні.

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"Тобто ми постановою ввели карантин. Ми закликаємо людей бути вдома. Тому держава повинна взяти на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які виростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції вдома", - пообіцяв прем'єр.

"Прошу розрахувати відсоток відшкодування, суму, яка необхідна, за необхідності категорії громадян або сказати, що це повинно бути для всіх без винятку ... На черговій Кабмін винести пропозиції", - додав Шмигаль.

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