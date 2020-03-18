Держава має взяти на себе часткове відшкодування комуналки населенню, яка зросте у зв'язку з карантином, - Шмигаль

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль дав доручення Мінекономрозвитку прорахувати суму коштів і категорії громадян, а також потреби бюджету на відшкодування частини комунальних платежів на час введеного карантину в Україні.

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"Тобто ми постановою ввели карантин. Ми закликаємо людей бути вдома. Тому держава повинна взяти на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які виростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції вдома", - пообіцяв прем'єр.

"Прошу розрахувати відсоток відшкодування, суму, яка необхідна, за необхідності категорії громадян або сказати, що це повинно бути для всіх без винятку ... На черговій Кабмін винести пропозиції", - додав Шмигаль.