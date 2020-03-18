Медзаклади Київщини готові приймати і лікувати пацієнтів з коронавірусом, підготовлено 487 ліжок, - в.о. голови ОДА Володін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в.о. голови ОДА Василь Володін на брифінгу в середу.

"Загалом заклади охорони здоров'я Київської області готові приймати і лікувати пацієнтів, у яких зафіксовано коронавірус. В області 13 медзакладів мають відділення з боксами на 487 місць", - сказав він.

Також він повідомив, що медзаклади області замовили тест-системи для діагностування коронавірусу.

"У більшості районів тест-системи замовлені і до кінця тижня будуть на місцях. Кожен медзаклад отримає від 50 до 200 систем. Додаткові тестові системи обіцяє забезпечити Міністерство охорони здоров'я у всіх регіонах", - сказав він.

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Він акцентував увагу на тому, що для тих лікарень, які першими прийматимуть пацієнтів з підозрою на коронавірус, тест-системи вже закуплені і готові до використання.

Зі свого боку директор департаменту охорони здоров'я ОДА Максим Іонов розповів, що на сьогодні в області є 199 апаратів штучної вентиляції легенів.

"Також триває процес закупівлі апаратів штучної вентиляції легенів", - додав він.