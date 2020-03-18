Україна ввела спецмито на електроенергію і вугілля з Росії

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

"Пропонується введення спеціального мита для електричної енергії і всіх типів вугілля, крім антрациту та вугілля, що коксується для енергетики і металургійної промисловості, з 1 квітня 2020 року в розмірі 65%", - повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко перед ухваленням рішення.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив обмежити імпорт вугілля та електроенергії.