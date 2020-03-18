Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.03.20 13:59

Україна ввела спецмито на електроенергію і вугілля з Росії

Кабінет Міністрів України ввів спеціальне мито в розмірі 65% на імпорт електроенергії і вугілля, крім антрациту та вугілля, що коксується, з Росії.

Україна ввела спецмито на електроенергію і вугілля з Росії

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

"Пропонується введення спеціального мита для електричної енергії і всіх типів вугілля, крім антрациту та вугілля, що коксується для енергетики і металургійної промисловості, з 1 квітня 2020 року в розмірі 65%", - повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко перед ухваленням рішення.

Читайте також: Росія дотує поставки палива в Україну, - "Укртатнафта" вимагає захисних мит

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив обмежити імпорт вугілля та електроенергії.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100