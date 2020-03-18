Для літніх людей буде організовано доставку продуктів і ліків, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Ми вже працюємо з групами волонтерів", - сказав він.

Крім того, Ляшко зазначив, що за вівторок Центр громадського здоров'я отримав 41 підозру на коронавірус, у результаті досліджень зафіксовано сім нових випадків захворювання.

"Один з 14 випадків - у народного депутата (нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова. - Ред.). Проводиться вся робота, зокрема з контактними особами", - сказав заступник міністра.

Ляшко закликав українців обмежити пересування і дотримуватися рекомендацій МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі масового поширення захворюваності на коронавірус карантин може бути продовжений, - головний санлікар Ляшко

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

Україна заборонила громадянам з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях в'їзд через КПВВ. РНБО ухвалила рішення з 17 березня закрити кордони для літаків, автобусів і поїздів.

Українці зіткнулися з труднощами під час повернення на батьківщину: туристи і заробітчани застрягли в Єгипті, Польщі, Німеччини, Чехії та інших країнах.

16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.

Укрзалізниця припинила міжнародне і внутрішнє сполучення, українці здали 400 тисяч квитків.

Верховна Рада ухвалила закон щодо протидії розповсюдженню коронавірусу. За порушення карантину ввели адміністративну, а за умисне зараження когось коронавірусом - кримінальну відповідальність.

Кабмін радить органам влади і підприємствам перевести співробітників на віддалену роботу. Президент і прем'єр-міністр закликають українців залишатися вдома. Якщо вірус буде поширюватися, карантин може бути продовжений.