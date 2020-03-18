Члени комітету Ради йдуть на самоізоляцію через виявлення коронавірусу в нардепа Шахова

Про це LB.ua розповів глава комітету, нардеп від "Слуги народу" Олег Бондаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Члени комітету йдуть на самоізоляцію. Ми як відповідальні народні депутати йдемо в самоізоляцію для запобігання можливому поширенню інфекції", - сказав Бондаренко.

За його словами, поки всі депутати здорові. Їм рекомендували в разі виникнення ознак інфекції звернутися до лікаря. Поки що тести ніхто не робитиме.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.

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