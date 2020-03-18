Співробітники МОЗу прибули в Раду для проведення необхідних дій у зв'язку з виявленням коронавірусу у Шахова, - апарат ВР

Про це повідомляє сайт парламенту, передає Цензор.НЕТ.
"Співробітники Міністерства охорони здоров’я вже прибули до Верховної Ради України для проведення необхідних дій. Повідомляємо, що зараз встановлюються всі особи, які контактували з вищезазначеним народним депутатом, для проведення необхідних тестів. Додатково будуть проведені санітарно-епідеміологічні заходи у тих комітетах, в роботі яких брав участь політик", - йдеться в оприлюдненому в середу вдень повідомленні.
У пресслужбі Ради додають, що згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я України, медики проводять усі необхідні дослідження та епідемічне розслідування.
"На цей момент народний депутат перебуває в самоізоляції", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.