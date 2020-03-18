Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.03.20 14:46

Співробітники МОЗу прибули в Раду для проведення необхідних дій у зв'язку з виявленням коронавірусу у Шахова, - апарат ВР

Апарат Верховної Ради в координації з Міністерством охорони здоров'я вживає необхідних заходів, пов'язаних з діагностуванням коронавірусної інфекції в народного депутата України.

Співробітники МОЗу прибули в Раду для проведення необхідних дій у зв'язку з виявленням коронавірусу у Шахова, - апарат ВР

Про це повідомляє сайт парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники Міністерства охорони здоров’я вже прибули до Верховної Ради України для проведення необхідних дій. Повідомляємо, що зараз встановлюються всі особи, які контактували з вищезазначеним народним депутатом, для проведення необхідних тестів. Додатково будуть проведені санітарно-епідеміологічні заходи у тих комітетах, в роботі яких брав участь політик", - йдеться в оприлюдненому в середу вдень повідомленні.

У пресслужбі Ради додають, що згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я України, медики проводять усі необхідні дослідження та епідемічне розслідування.

"На цей момент народний депутат перебуває в самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я відразу просив перевірити на коронавірус, але у лікарів не було тестів: результати прийшли лише через 6 днів, - Шахов

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100