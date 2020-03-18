SkyUp почала продаж авіаквитків за пільговою доступною ціною на нерегулярні рейси з європейських міст, - Кулеба. СПИСОК

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"МЗС, Мінінфраструктури і компанія SkyUp Airlines оголошують початок продажу авіаквитків за пільговою доступною ціною на нерегулярні рейси з таких міст: Париж, Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава, Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Прага, Таллінн, Цюріх, Стамбул, Барселона, Лондон. Це ще один інструмент повернення українців з-за кордону. Йдіть на сайт авіакомпанії і беріть квитки. Також поширюйте цю інформацію. Ми ж працюємо далі для вирішення решти проблем наших людей, які застрягли по всьому світі" , - повідомив Кулеба.

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