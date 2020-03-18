Для повернення наших громадян із Чехії, Німеччини та Польщі будуть запущені спецпотяги, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"У нас будуть спеціальні поїзди, які вирушать з Чехії, Німеччини та Польщі для того, щоб ми могли повернути громадян з цих країн ... В'їхати в Україну можна без обмежень", - сказав він під час брифінгу в середу.

При цьому міністр зазначив, що тим громадянам, які перебувають у більш віддалених локаціях, необхідно дістатися до хабів, звідки є спеціальні рейси.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що SkyUp почала продаж авіаквитків за пільговою доступною ціною на нерегулярні рейси з європейських міст