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18.03.20 15:35

Комітет ВР відклав розгляд "мовного" законопроєкту авторства "слуги народу" Бужанського

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики вирішив відкласти розгляд законопроєкту №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з навчання державною мовою в навчальних закладах" на наступне засідання. Ініціатор цього законопроєкту - нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський.

Комітет ВР відклав розгляд "мовного" законопроєкту авторства "слуги народу" Бужанського

Відповідне рішення члени комітету ухвалили під час засідання 18 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Є пропозиція – відкласти ухвалення цього рішення для додаткових консультацій, перенести на наступне засідання комітету… До речі, щодо наступного засідання, буду пропонувати наступного тижня зібратися", – зазначив голова комітету Олександр Ткаченко.

Цю пропозицію підтримала більшість присутніх на засіданні членів профільного комітету.

Автор законопроєкту – член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський – пропонував рекомендувати парламенту ухвалити його в першому читанні. Члени комітету пропонували зняти це питання з розгляду, а Микола Княжицький (фракція "Європейська Солідарність") вніс пропозицію взагалі відхилити цей законопроєкт.

Під час дискусії голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Інна Совсун (фракція "Голос") поінформувала, що "освітній" комітет попередньо рекомендував профільному комітету визначитися стосовно відповідного проєкту закону шляхом голосування.

Законопроєкт №2362 авторства Бужанського зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5−11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також бюджетний комітет Ради і освітянська спільнота.

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