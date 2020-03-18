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18.03.20 15:45

Мінфін пропонує заборонити зміну керівництва держбанків під час карантину

Міністр фінансів України Ігор Уманський запропонував рекомендувати органам управління державних банків на період карантину утриматися від зміни керівництва цих фінустанов.

Мінфін пропонує заборонити зміну керівництва держбанків під час карантину

Як повідомляє Цензор.НЕТ Із посиланням на УНІАН, про це заявив міністр під час засідання Кабінету міністрів.

За його словами, йдеться насамперед про державні банки, але таке рішення може бути доцільним і для інших державних компаній стратегічної важливості.

"Зараз є загроза, що певні групи осіб можуть створити некеровану ситуацію в певних стратегічно важливих структурах",- сказав Уманський. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль своєю чергою запропонував міністру підготувати проєкт відповідного рішення.

"Зробіть пропозиції спільно з Міністерством юстиції щодо кадрового захисту працівників та керівників державної фінансової системи на час введення карантину в Україні", - сказав глава уряду.

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