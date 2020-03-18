Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактами насильства над священниками на тимчасово окупованій території Донецької області

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ОГП, в зверненні йдеться про систематичне застосування бойовиками фізичного та психологічного насильства щодо мирян та духовенства Української православної церкви Київського патріархату (після 15 грудня 2018 року - Православної церкви України, далі ПЦУ), незаконне позбавлення волі священнослужителів, заволодіння майном релігійних громад, у тому числі будівлями храмів, здійснення перешкоджання в проведенні церковної служби в храмах тощо. Також у зверненні йдеться про те, що двоє священників були викрадені учасниками незаконного збройного формування РФ, вивезені за межі населеного пункту та піддані фізичному насильству за організацію надання медичної допомоги пораненим українським військовослужбовцям.

В ОГП зазначають, що викладені факти свідчать про грубе порушення вимог Конвенції про захист цивільного населення під час війни, якими серед іншого визначено, що окупаційна держава повинна дозволяти релігійним служителям надавати духовну підтримку їхнім одновірцям, а особи, що перебувають під захистом, мають право за будь-яких обставин на особисту повагу, повагу до своєї честі та релігійних переконань.

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Всі наведені факти будуть ретельно перевірені в ході досудового розслідування, а також буде вжито всі можливі заходи для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.