МВС закликає представників релігійних організацій проводити богослужіння онлайн

Про це пресслужба МВС повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Загроза, з якою сьогодні зіштовхнулись люди, що проживають на території України, досить серйозна, але має низький рівень поширення. На цьому етапі, дотримуючись правил та ставлячись відповідально до своїх обов’язків можна зупинити розповсюдження вірусу. На нас лежить велика відповідальність за життя та здоров’я людей, тому ми повинні діяти рішуче та з розумінням", - зазначив Гогілашвілі.

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Зазначається, що представники релігійних організацій та церков запевнили, що богослужіння може проходити онлайн, за допомогою різних технічних пристроїв або вдома кожною віруючою особою, а також обов’язково без порушень законодавства, оскільки такі заходи зумовлені теперішніми подіями та протистоянню поширенню коронавірусу.