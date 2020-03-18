Росія причетна до поширення неправдивої інформації про коронавірус, - представник Єврокомісії Стано

"Відповідний підрозділ (East StratCom. - Ред.) Європейської зовнішньополітичної служби (ЄВС), яка відстежує і моніторить цю дезінформацію, цю пропаганду ззовні, відзначив зростання неправдивої інформації, що надходить із зовнішніх джерел, і Росія в цьому бере участь", - сказав прессекретар у середу на брифінгу в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, йдеться про "близькі до прокремлівських джерел організації, що базуються в Росії".

"Ми відстежуємо цей потік неправдивої інформації, ми боремося з ним в контексті ЄС. Ми готові стримувати цю інформацію", - продовжив представник Борреля.

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Він повідомив, що робота в комунікації ЄС ведеться в координації з Європейською комісією, з державами-членами, з іншими міжнародними партнерами, як, наприклад, НАТО, G7. Мета в тому, щоб не допустити "зловживань з боку недоброзичливих гравців".

Стано зазначив, що з початку кризи коронавірусу ЄВС інтенсифікувала відстеження та аналіз інформації як в соціальних мережах, так і в "класичних ЗМІ", ідентифікувала і враховувала джерела, які "проводили або розподіляли цю неправдиву інформацію". Він сказав, що результати такого аналізу публікуються на відповідному сайті ЄВС. І ці результати також повідомляються державам-членам із використанням системи швидкого оповіщення про дезінформацію.

Відповідаючи на питання, чи обговорювала сторона ЄС це питання з Росією, прессекретар заявив: "У нас є контакти з усіма партнерами з питань спільного характеру. Але російська офіційна відповідь відома. Росіяни кажуть:"Ні, ні. Це не ми".

Представник Борреля стверджував, що щодо дезінформації про Covid-19, в ЄВС підкреслювали, що джерело, чи зрозташоване воно в Росії, чи іншому місці, "пов'язане з організацією, яку в минулому ідентифікували як прокремлівську".

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При цьому, вважає Стано, важливо інформувати широкий загал про факти такої дезінформації, "тому що не тільки Росія займається цим, але не важливо, хто там в основі (такої діяльності. - Ред.), в будь-якому випадку, той, хто робить це, грає з життями людей, це треба брати до уваги".