Аж до звільнення, - "Київпастранс" обіцяє карати водіїв за велику кількість пасажирів

Про це директор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко заявив під час брифінгу 18 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вже є наказ по підприємству, це буде дисциплінарна відповідальність...Це буде позбавлення премії аж до звільнення", - сказав Левченко.

Він уточнив, що кількість пасажирів у міському транспорті мають контролювати водії спільно з кондукторами.

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Нагадаємо, з учорашнього дня у зв'язку з загальнонаціональним карантином зупинили роботу Київський і Харківський метропролітен.

16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.

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