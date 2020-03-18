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18.03.20 16:54

Нардепи з "Голосу", які контактували з Шаховим, переходять в самоізоляцію

Народні депутати фракції "Голос", які минулого тижня контактували зі своїм зараженим коронавірусом колегою з групи "Довіра" Сергієм Шаховим, пішли в самоізоляцію, заявили в пресслужбі партії.

Нардепи з "Голосу", які контактували з Шаховим, переходять в самоізоляцію

"Депутати, які минулого тижня контактували з Сергієм Шаховим, перейдуть на самоізоляцію і будуть дотримуватися всіх правил. Про будь-які зміни стану здоров'я будуть повідомляти сімейного лікаря. Ми виконуємо всі вимоги МОЗ та апарату Верховної Ради України, а працівники партії цього тижня вже працюють віддалено", - заявили в пресслужбі політсили в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У повідомленні зазначено, що всі депутати фракції "Голос" максимально дотримуються заходів, передбачених карантином. Нардепи мінімізували всі соціальні контакти і з'являються тільки на необхідних публічних заходах, і будуть дотримуватися безпечної дистанції.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.

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