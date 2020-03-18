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18.03.20 17:02

В Італії поліцейські оштрафували українку, яка продавала маски на вулиці

В Італії поліцейські оштрафували 53-річну громадянку України, яка незаконно продавала медичні маски на вулиці.

В Італії поліцейські оштрафували українку, яка продавала маски на вулиці

Про це пише видання Milano Today, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що жінку викрили 15 березня в Мілані. Про незаконний продаж масок правоохоронцям повідомив місцевий житель. За його словами, українка кілька днів продавала маски біля місцевого супермаркету.

"Поліцейські дісталися до цього місця і відразу ж помітили 53-річну жінку, яка намагалася втекти, сховавши товар під курткою", - пише видання.

Потім українка зізналася, що намагалася продати маски. Її оштрафували за відсутність дозволу на торгівлю в громадських місцях і невиконання указу уряду залишатися вдома. На яку суму оштрафували жінку, не вказується.

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