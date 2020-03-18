НБУ видаватиме банкам готівку зі сховищ, а отримані гроші - відправлятиме на карантин

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Цензор.НЕТ.

"Національний банк України розробив низку заходів для зниження ризиків поширення коронавірусної інфекції COVID-19 під час операцій із готівкою. Регулятор прийматиме від банків готівку національної валюти, що перебувала в обігу, й видаватиме замість неї банкам готівку зі своїх сховищ", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що перш за все будуть видаватися готівкові із запасів, сформованих в попередній період (до поширення коронавірусної інфекції на території України); пізніше - готівкові, які пройшли карантин.

Також дивіться: Курс НБУ на 18 березня: долар і євро продовжують зростати. ІНФОГРАФІКА

Запаси готівки Національного банку достатні для забезпечення потреб економіки країни. Готівкові в сховищах Національного банку - якісні, придатні для обігу, оброблені автоматизовано за допомогою спеціальних високошвидкісних машин.

Водночас отриману з обігу готівку Національний банк: спочатку зберігатиме окремо протягом не менше 14 днів, що значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях (від декількох годин до декількох діб). Тільки після цього буде здійснюватися автоматизована обробка банкнот за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин.

Національний банк для профілактики поширення коронавірусу рекомендує населенню і бізнесу максимально перейти на безготівкові розрахунки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Не панікуйте, зачекайте, готівкова валюта буде, - Рожкова. ВIДЕО