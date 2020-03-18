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18.03.20 17:28

Кабмін призначив Ірину Микичак першою заступницею очільника МОЗ

Уряд призначив Ірину Микичак першою заступницею Міністра охорони здоров'я України.

Кабмін призначив Ірину Микичак першою заступницею очільника МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

У повідомленні зазначається: "Кабінет Міністрів України на засіданні 18 березня прийняв низку кадрових рішень, зокрема призначив Першим заступником Міністра охорони здоров'я Ірину Микичак.

Ірина Микичак - Заслужений лікар України. Народилася 11 червня 1961 року у Львові, за освітою є лікарем-педіатром, магістром державного управління. Має багаторічний досвід у сфері охорони здоров’я, на різних її ланках (від медсестри, дільничного педіатра, до головного лікаря обласної лікарні, керівника департаменту). З квітня 2017 року по грудень 2019 року Ірина Микичак була керівницею департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації. Була координатором реалізації низки успішних міжнародних проектів співпраці зі Світовим Банком, ВООЗ, Агентства США з міжнародного розвитку, Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ та інших проектів у сфері реформи перинатальної допомоги, сімейної медицини, онкопревенції, громадського здоров`я. Також є засновницею регіональної освітньої програми Школа успішного медичного менеджера.

Нагадаємо, головою МОЗ у новому складі уряду призначено Іллю Ємця, який вже керував міністерством у 2010-2011 роках. Він – доктор медичних наук, професор кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії академії імені Шупика, заслужений лікар України, член Європейської асоціації хірургії вроджених вад серця".

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