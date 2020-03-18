Координатор Нацпрограми "Велике Будівництво" Юрій Голик показав онлайн-карту масштабного будівництва

Також на карті "Великого Будівництва" представлені 6 500 км доріг, які будуть відремонтовані і побудовані в поточному році. Онлайн-карту на своїй сторінці у Facebook представив координатор Національної програми Юрій Голик.

"Національна програма, ініційована Президентом України Володимиром Зеленським. Сотні шкіл, дитячих садків, стадіонів і спортивних комплексів. Тисячі кілометрів ідеальних доріг. Те, що будується, ремонтується і реконструюється в цьому році. Наочна карта нової інфраструктури України", - пише Голик.

На карті докладно представлений кожен об'єкт, який бере участь у програмі. Обласні адміністрації в лютому представили докладні плани робіт з реалізації програми "Велике Будівництво", ініційованої торік президентом Володимиром Зеленським. На сьогодні, відповідно до карти "Великого Будівництва", в проекті задіяно 157 дитячих садків, 246 шкіл, 170

спортивних споруд, 422 амбулаторії та 212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування. Вони будуть побудовані, капітально відремонтовані або реконструйовані.

Складовою частиною "Великого Будівництва" є також масштабне будівництво і ремонт дорожньої інфраструктури. В цілому в Україні в рамках програми в 2020 році буде відремонтовано 6 500 км доріг різного класу. На реалізацію дорожньої частини "Великого Будівництва" передбачено рекордне за всю історію незалежної України фінансування - 107 млрд гривень. Усі дорожні об'єкти також нанесені на карту.

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"Дуже наочно видно дороги, які ремонтує Уккравтодор - 4 000 кілометрів. І дороги О і С, які ремонтують Обласні Адміністрації - 2 500 км. По кліку на карті на кожен об'єкт спливає вікно з його описом", - пише Голик.

У "Великого Будівництва" не так давно з'явився свій Telegram-канал, в якому публікуються докладні звіти з об'єктів Національної програми. Канал зібрав вже понад 15 000 підписників.