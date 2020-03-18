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18.03.20 17:21

Координатор Нацпрограми "Велике Будівництво" Юрій Голик показав онлайн-карту масштабного будівництва

Усі 1207 об'єктів соціальної інфраструктури, які будуть побудовані, капітально відремонтовані і реконструйовані впродовж 2020 року в ході реалізації Національної програми "Велике Будівництво", тепер нанесені на онлайн-карту проєкту.

Координатор Нацпрограми "Велике Будівництво" Юрій Голик показав онлайн-карту масштабного будівництва

Також на карті "Великого Будівництва" представлені 6 500 км доріг, які будуть відремонтовані і побудовані в поточному році. Онлайн-карту на своїй сторінці у Facebook представив координатор Національної програми Юрій Голик.

"Національна програма, ініційована Президентом України Володимиром Зеленським. Сотні шкіл, дитячих садків, стадіонів і спортивних комплексів. Тисячі кілометрів ідеальних доріг. Те, що будується, ремонтується і реконструюється в цьому році. Наочна карта нової інфраструктури України", - пише Голик.

Координатор Нацпрограми Велике Будівництво Юрій Голик показав онлайн-карту масштабного будівництва 01

Координатор Нацпрограми Велике Будівництво Юрій Голик показав онлайн-карту масштабного будівництва 02

Координатор Нацпрограми Велике Будівництво Юрій Голик показав онлайн-карту масштабного будівництва 03

На карті докладно представлений кожен об&#39;єкт, який бере участь у програмі. Обласні адміністрації в лютому представили докладні плани робіт з реалізації програми "Велике Будівництво", ініційованої торік президентом Володимиром Зеленським. На сьогодні, відповідно до карти "Великого Будівництва", в проекті задіяно 157 дитячих садків, 246 шкіл, 170
спортивних споруд, 422 амбулаторії та 212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування. Вони будуть побудовані, капітально відремонтовані або реконструйовані.

Координатор Нацпрограми Велике Будівництво Юрій Голик показав онлайн-карту масштабного будівництва 04

Складовою частиною "Великого Будівництва" є також масштабне будівництво і ремонт дорожньої інфраструктури. В цілому в Україні в рамках програми в 2020 році буде відремонтовано 6 500 км доріг різного класу. На реалізацію дорожньої частини "Великого Будівництва" передбачено рекордне за всю історію незалежної України фінансування - 107 млрд гривень. Усі дорожні об'єкти також нанесені на карту.

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"Дуже наочно видно дороги, які ремонтує Уккравтодор - 4 000 кілометрів. І дороги О і С, які ремонтують Обласні Адміністрації - 2 500 км. По кліку на карті на кожен об'єкт спливає вікно з його описом", - пише Голик.

У "Великого Будівництва" не так давно з'явився свій Telegram-канал, в якому публікуються докладні звіти з об'єктів Національної програми. Канал зібрав вже понад 15 000 підписників.

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