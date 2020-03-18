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18.03.20 17:37

"Джерело антисанітарії": у Києві через коронавірус закриють сміттєпроводи

КМДА ухвалила рішення в умовах пандемії коронавірусу закрити сміттєпроводи в багатоповерхівках, оскільки вони є джерелами антисанітарії.

"Джерело антисанітарії": у Києві через коронавірус закриють сміттєпроводи

Про це повідомив у Фейсбуці заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Сміттєпроводи в умовах поширення коронавірусної інфекції мають бути закриті. Це непотрібний рудимент, який є джерелом антисанітарії і несе загрозу для кожного жителя багатоповерхівки", - написав Пантелєєв.

За його словами, комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ухвалила рішення про закриття сміттєпроводів.

"Думаю, краще зробити кілька кроків і донести сміття до контейнерів, ніж ризикувати своїм здоров'ям!" - додав Пантелєєв.

Джерело антисанітарії: у Києві через коронавірус закриють сміттєпроводи 01

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