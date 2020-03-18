Від початку доби ворог 8 разів порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь поблизу Павлополя (23 міни з 82-мм мінометів), Мар'їнки (6 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета), Красногорівки (зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів) і Пісків (з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано обстріли в районі Зайцевого (3 міни з мінометів калібру 82 мм, зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), Щастя (2 міни з 82-мм мінометів), Новотошківського (12 мін з мінометів калібру 120 мм) і Кримського (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї).

Дивіться: Від початку доби найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ в районі Зайцевого і Павлополя, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

У пресцентрі зазначають, що підрозділи операції Об'єднаних сил дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Крім того, 18 березня внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 17 березня збройні формування Російської Федерації 10 раз порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.