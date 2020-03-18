Почалися перші випробування вакцини від коронавірусу, - глава ВООЗ Гебреєсус

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ВООЗ у Twitter.

Директор організації Тедрос Адханом Гебреєсус розповів, що випробування вакцини почалося через два місяці після передачі генетичної послідовності коронавірусу.

"Перше випробування вакцини почалося лише через 60 днів після того, як була передана генетична послідовність коронавірусу. Це неймовірне досягнення. Ми дякуємо дослідникам з усього світу, які зібралися разом, щоб систематично оцінювати експериментальну терапію", - заявив глава ВООЗ.

При цьому він зазначив, що численні випробування з використанням різних методів можуть не дати чітких і переконливих доказів того, які методи лікування насправді допомагають врятувати життя.

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