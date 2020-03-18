Жінка померла від ускладнень грипу на Івано-Франківщині, у неї підозрюють коронавірус, - в.о. голови ОДА Федорів

Про це сьогодні під час пресбрифінгу, який відбувся в онлайн-режимі, розповів в.о. голови облдержадміністрації Віталій Федорів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"На сьогодні в області немає жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання коронавірусною інфекцією, - зазначив Федорів. - З підозрою в інфекційній лікарні перебувають 9 осіб. Також є один смертельний випадок, коли внаслідок ускладнень від грипу померла жінка. Її аналізи відправлено в лабораторний центр Києва. Результати очікуємо".

Керівник Прикарпаття розповів, що в області обладнано 405 ліжкомісць для хворих.

Він також повідомив що у всіх закладах охорони здоров'я Прикарпаття є засоби індивідуального захисту на випадок поширення небезпечного інфекційного захворювання COVID-2019. Зокрема, налічується близько 500 костюмів біозахисту, 175 тисяч пар рукавичок одноразового використання, 100 тисяч масок, 102 ультрачервоні термометри, 31 розпилювач, 6250 одиниць антисептичних засобів. Крім того, є 110 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Ще десять одиниць ШВЛ планується додатково доставити в лікарні області.

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Федорів закликав всіх зберігати спокій, уникати скупчення людей, за необхідності - самоізолюватись. Керівник області також звернувся з проханням не вірити фейкам, які поширюються в соцмережах, а довіряти тільки офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

На даний момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.