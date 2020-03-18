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18.03.20 20:47

Зеленський нагородив орденами та присвоїв почесні звання групі вчителів

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами та присвоїв почесні звання групі вчителів.

Зеленський нагородив орденами та присвоїв почесні звання групі вчителів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Так, за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм, підготовку призерів всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад нагороджені:

орденом "За заслуги" II ступеня - вчитель фізики Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер" (Київ) Андрій Миколайович Березовський.

орденом "За заслуги" III ступеня:

орденом княгині Ольги II ступеня - Лисакевич Анастасія Валеріївна - вчителька математики КУ "Харківський фізико-математичний ліцей №27.

Зеленський також присвоїв почесні звання:

"Народний учитель України" - Ягенській Галині Василівні - учительці біології комунального закладу "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області"

"Заслужений вчитель України":

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