Зеленський нагородив орденами та присвоїв почесні звання групі вчителів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Так, за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм, підготовку призерів всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад нагороджені:
орденом "За заслуги" II ступеня - вчитель фізики Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер" (Київ) Андрій Миколайович Березовський.
орденом "За заслуги" III ступеня:
- Баканова Леся Іванівна - вчителька біології Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер" Печерського району Києва
- Пилипівський Григорій Борисович - вчитель математики Русанівського ліцею Києва
- Хольвінська Лідія Михайлівна - вчителька фізики Природничо-наукового ліцею №45 Печерського району Києва
орденом княгині Ольги II ступеня - Лисакевич Анастасія Валеріївна - вчителька математики КУ "Харківський фізико-математичний ліцей №27.
Зеленський також присвоїв почесні звання:
"Народний учитель України" - Ягенській Галині Василівні - учительці біології комунального закладу "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області"
"Заслужений вчитель України":
- Козленкові Олегу Володимировичу - вчителю предмета "Технології" Політехнічного ліцею Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
- Петраковій Марині Олександрівні - учительці фізики комунального закладу "Харківський фізико-математичний ліцей №27 Харківської міської ради Харківської області"
- Таратула Оксані Богданівні - учительці математики Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка.