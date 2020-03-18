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18.03.20 19:54

За минулу добу в Італії від коронавірусу померло 475 осіб - це максимальна цифра від початку пандемії

За минулу добу в Італії від коронавірусної інфекції померло 475 осіб. Це максимальні денні втрати у країні від початку епідемії у 20-х числах лютого.

За минулу добу в Італії від коронавірусу померло 475 осіб - це максимальна цифра від початку пандемії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це повідомило міністерство охорони здоров'я Італії.

Загальна кількість жертв епідемії, відтак, становить 2978 осіб.

Кількість усіх зареєстрованих випадків COVID-19 у країні становить 35 713 (+4207 порівняно зі вчорашнім днем): 28 710 осіб продовжують хворіти (+2648 зі вчорашнього дня), 4025 осіб одужали (+1084). У загальну кількість підтверджених випадків також включено померлих від інфекції.

Серед тих, хто продовжує хворіти, 12 090 осіб перебувають у домашній ізоляції (+982), 14 363 госпіталізовано (+1469), ще 2257 осіб лежать у реанімації (+197).

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Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 виник у грудні 2019 року в китайському Ухані. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією. За даними американського Інституту Джона Гопкінса, до 18 березня інфекцією заразилося 204 тис. осіб у всьому світі, кількість померлих перевищила 8 тис.

Італія посідає перше місце у світі за темпами поширення коронавірусу і друге місце – за кількістю інфікованих та померлих (після Китаю).

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