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18.03.20 21:38

У МВС пояснили, що таке "режим надзвичайної ситуації", який введено в Київській, Житомирський і Чернівецькій областях

У МВС пояснили, що таке "режим надзвичайної ситуації", який введено в трьох областях України: Київській, Житомирський і Чернівецькій.

У МВС пояснили, що таке "режим надзвичайної ситуації", який введено в Київській, Житомирський і Чернівецькій областях

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МВС у Фейсбук.

Режим НС на території країни або регіону вводиться, коли порушено нормальні умови життєдіяльності під час техногенних катастроф, стихійних лих або епідемій.

Влада організовує:

У МВС підкреслюють, що існує велика різниця між режимом "надзвичайної ситуації" і "надзвичайного стану".

У МВС пояснили, що таке режим надзвичайної ситуації, який введено в Київській, Житомирський і Чернівецькій областях 01

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