У МВС пояснили, що таке "режим надзвичайної ситуації", який введено в Київській, Житомирський і Чернівецькій областях

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МВС у Фейсбук.
Режим НС на території країни або регіону вводиться, коли порушено нормальні умови життєдіяльності під час техногенних катастроф, стихійних лих або епідемій.
Влада організовує:
- визначається керівник або штаб, відповідальний за ліквідацію НС
- штаб має право безпосередньо залучати будь-які держструктури і сили для ліквідації НС
- інформування населення
- постійний контроль за розвитком НС та моніторинг епідемічної ситуації
- виявлення хворих і контактних, їхня ізоляція і госпіталізація
- режим карантину: в т.ч. заборона масових заходів, обмеження руху громадського транспорту
- зупинення діяльності суб'єктів господарювання, розташованих у зоні НС, і обмеження доступу людей до таких зон
- комплекс санітарно-гігієнічних протиепідемічних та лікувальних заходів
- дезінфекція об'єктів і територій, спеціальна обробка техніки
- посилена охорона громадського порядку, патрулювання небезпечних у епідвідношенні об'єктів
- залучення необхідних сил і засобів та забезпечення роботи медичних і протиепідемічних установ
У МВС підкреслюють, що існує велика різниця між режимом "надзвичайної ситуації" і "надзвичайного стану".