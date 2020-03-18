Шмигаль вирішив посягнути на один зі стовпів держави - поділ гілок влади, - нардеп від "Голосу" Бобровська

На цьому акцентувала в Facebook нардеп від "Голосу" Соломія Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.

У той же час вона уточнила, що це стосується скасування діяльності ВР і передачі повноважень комусь іншому.

Депутат процитувала статтю 6 Конституції України: "Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову".

"Цей принцип існує з 17 сторіччя, на ньому будується будь-яка держава. Його відсутність означає в кращому випадку росію, в гіршому - Північну Корею. От там Кім Чен Ин і суддя, і міністр, і парламентар.





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Те, що новий прем'єр-міністр України відкрито пропонує передавати функції законодавчої гілки влади - іншим, а міністр МВС це радісно підтримує... ну це навіть не бананова республіка. В автократіях хоч намагаються зробити вигляд, що поділ влади існує", - підкреслює Бобровська.



На її думку, в Кабміні розраховують, що на тлі пандемії коронавірусу такі ініціативи "люди в паніці мають з'їсти".

"А ще це означає, що сумний приклад "папірєдників" їх нічому не навчив", - зазначила парламентарій.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 18 марта на заседании Кабмина в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине предложил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти.