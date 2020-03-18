У Києві посилено контроль за санітарним станом у гуртожитках, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив профільний заступник голови Київської міськдержадміністрації Валентин Мондрієвський.

"Життя і здоров'я дітей на першому місці. Ми максимально розвантажили гуртожитки, уникаючи скупчення молодих людей у будівлях. Ті ж, хто залишився, будуть у безпеці і під посиленим контролем. Керівникам вищих навчальних закладів доручено посилити санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим у гуртожитках. Учням і студентам забезпечують максимально комфортні умови проживання з дотриманням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я щодо профілактики захворювання на коронавірусну інфекцію (COVID-19)", - цитує Мондрієвського пресслужба КМДА в середу ввечері.

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Він підкреслив, що установи забезпечені миючими та дезінфікуючими засобами, збільшено кількість вологих прибирань, обладнано приміщення для ізоляції здобувачів освіти в разі виявлення у них ознак захворювання. Введено обов'язковий температурний скринінг і постійний нагляд медичними працівниками.

"У гуртожитках Київського університету ім.Бориса Грінченка станом на 11 березня (до введення карантину) проживали загалом 668 студентів. Після введення карантину в трьох гуртожитках університету залишилися 68 студентів: діти-сироти, іноземні студенти - слухачі підготовчого відділення, студенти з тимчасово окупованих територій, діти з багатодітних сімей (якщо в сім'ї є випадки гострих респіраторних захворювань), студенти, працевлаштовані в установах, які забезпечують життєдіяльність Києва під час карантину", - сказано в повідомленні.

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