Встановлено повний список осіб, які контактували з Шаховим, вони пройдуть швидкий тест на коронавірус, - Зеленський

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Не можу не сказати про народного депутата Шахова. На жаль, його тест на коронавірус показав позитивний результат. Пана Шахова ізольовано. Вчора, в системі "Рада" була зареєстрована його персональна картка для голосувань. Його колеги "кнопкодавили". На жаль. Але, на щастя, депутата Шахова не було в залі засідань Верховної Ради України", - сказав президент у своєму зверненні до українців у середу.

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Зеленський зазначив, що встановлено повний список осіб, з якими Шахов контактував останнім часом, і всі вони пройдуть швидкий тест на коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.