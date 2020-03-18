"Маємо показати на власному прикладі", - нардеп Батенко пішов у самоізоляцію і закликав всіх, хто контактували з Шаховим, вчинити так само

Про це написав у Facebook співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з безвідповідальністю депутата Сергія Шахова, який привіз із "палаючої" від COVID-19 Європи вірус в український парламент, однак не пішов на карантин на відповідний період, депутати різних фракцій і груп, які контактували з ним упродовж останнього тижня, мають гарантувати суспільству і рідним власну самоізоляцію. У нас, лідерів фракцій і груп, таке спільне засідання (між іншим з протидії в Україні коронавірусу) відбулося за участю пана Шахова в минулий четвер 12 березня. З огляду на це, прийняв рішення про самоізоляцію і стежу за симптомами в домашніх умовах", - повідомив він.

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Нардеп переконаний, що політики власним прикладом мають показати громадянам, що сьогодні самоізоляція і дотримання всіх гігієнічних правил - "найбільш дієвий механізм нерозповсюдження коронавірусу".

Нагадаємо, у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.